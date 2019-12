Taylor Mega attacca Piero Chiambretti

Piero Chiambretti, a distanza di una settimana dallo scontro verbale fra Antonella Elia e Taylor Mega, ha chiesto scusa ai telespettatori di #CR4 – La Repubblica Delle Donne parlando di “litigio furibondo tra donne”.

Le scuse non sono però piaciute a Taylor Mega che, inviperita, ha attaccato Chiambretti su Instagram.

“Oggi è andata in onda La Repubblica Delle Donne e lui si è scusato per la scorsa puntata con il suo pubblico per il litigio tra donne che è andato in onda. Innanzitutto non era un litigio tra donne, perché io e mia sorella siamo state insultate pesantemente e minacciate da una tua opinionista. Quando una persona viene insultata e minacciata non è che sta zitta o ride a caso. Io ho risposto in maniera molto educata, accesa ma rimanendo nei limiti dell’educazione. Il pubblico in studio ha applaudito quando questa donna si comportava in questa maniera e ha usato questi toni, e non ha chiesto scusa a me e mia sorella che siamo state le ospiti invitate in studio”.