Taylor Mega beccata mentre bacia una ragazza, Erica Piamonte sbotta: “Che schifo! Stavamo insieme”

B!tches vi avviso, nonostante possa sembrare, QUESTA NON è LA QUARTA STAGIONE DI ‘THE LADY’. La recitazione è tremenda, ma pare sia un’altra serie.

Taylor Mega è stata paparazzata mentre baciava una ragazza, una certa Giorgia. Fino a qui nulla di grave, ma la bellissima bionda ieri sera ha fatto una rivelazione: “Mi spiace che queste foto siano uscite, perché non volevo far soffrire un’altra persona“.

Poco dopo Erica Piamonte su Instagram ha sbottato fingendo di fare la fidanzatina gelosa, con un livello di recitazione che è più o meno lo stesso di Costantino Vitagliano.



B!tches il pezzo dove finge di essere arrabbiata è qualcosa di straordinario. Giuro che ho le lacrime: “ Chi ca**o è questa? Chi ca**o è?! Io giuro, giuro, non l’ho mai sentita nominare! Soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera messaggi amore, mi manchi, cuori. Certo, certo, sai cosa devi fare secondo me? Ti devi solamente sotterrare!”

Dello stesso parere mio – e di centinaia di utenti social – è anche Deianira Marzano, che ha dichiarato di non credere ad una parola di Taylor Mega ed Erica.

Erica sei tanto dolce, ma la prossima volta che vuoi partecipare a un teatrino ascolta me: NON FARE PIU’ VIDEO, limitati a scrivere quanto sei ‘delusa e amareggiata’ nelle storie e ricorda che ‘le corna stanno bene su tutto’, anche quelle farlocche.