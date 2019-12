Taylor Mega commenta lo sfondone di Chiara Biasi sugli 80.000€

Durante uno scherzo de Le Iene Chiara Biasi ha fatto uno scivolone che l’ha catapultata al centro di una grossa polemica.

Taylor Mega dalle pagine di Chi ha commentato la vicenda. L’influencer ha detto che – al contrario della collega – si alzerebbe dal letto senza problemi per quella cifra, ma ha poi aggiunto che con 80.000€ non si può comprare la dignità.

“Io mi alzerei dal letto per 80 mila euro, sono sincera. Ora il problema è rimanere affermati, bisogna avere gli occhi della tigre. Però, oddio, dipende anche dal lavoro, anche a me se chiedessero di posare seduta sopra alla tavoletta del water credo che rifiuterei, è chiaro che 80 mila euro sono una bella cifra, ma non ci compri la dignità”.

Ma la domanda a questo punto è: quale cifra serve per comprare la dignità di un’influencer?



“Ragazzi state molto sereni per cortesia che mai sputerei sul denaro anche perché lavoro e mi mantengo da dieci anni. Quello che intendevo io è che per quella cifra non sarei mai voluta diventare famosa per stare seduta su un water appesa al Duomo o per volare su un assorbente”. E conclude: “È come se facessero gioco sul ti diamo 100 euro per mangiare una cacca. Ma anche no grazie!”.