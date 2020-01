Taylor Mega terrorizzata dal Corona Virus gira con guanti e mascherina (VIDEO)

Non solo Giulia De Lellis, anche un’altra delle influencer più famose d’Italia è terrorizzata dal Corona Virus. Taylor Mega dopo il battibecco con Barbara d’Urso è volata alle Maldive insieme al suo fidanzato. Ieri Taylor ha detto di essere molto preoccupata per il virus che si è diffuso in Cina e oggi si è fatta vedere con la mascherina e i guanti. La Mega però non si sente protetta abbastanza, perché la sua mascherina è “troppo leggera”.

“Ragazzi è inutile che mi dite di cambiare mascherina. Purtroppo alle Maldive avevano solo questa che indosso. Speriamo bene”.

Che stiano facendo le prove per la prossima edizione de Il Cantante Mascherato?

Taylor Mega alle Maldive con la mascherina: il video.

Trash a parte, ovviamente non c’è bisogno di girare con la mascherina e diffondere il panico.

Avviso a coloro che girano con la mascherina per#coronavirusitalIa ma in macchina non allacciano la cintura: sarete bocciati all’esame di statistica. — Marco Cappato (@marcocappato) January 31, 2020

“Gli italiani devono stare tranquilli, abbiamo adottato le misure più efficaci”, il premier #Conte ha parlato del #coronavirus pic.twitter.com/Py8HWGEtQh — Sky tg24 (@SkyTG24) January 30, 2020