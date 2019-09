Taylor Mega attacca Erica Piamonte e svela cosa faceva quando saliva a Milano

Erica Piamonte e Taylor Mega continuano – a distanza di giorni – a portare avanti questa soap opera lesbo soft. La recitazione è ai livelli di The Lady di Lory Del Santo, ma chi siamo noi per giudicarle?

Dopo che Riccardo Signoretti ha pubblicato sul proprio settimanale le foto del bacio fra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, Erica Piamonte si è arrabbiata moltissimo rivelando via Instagram di aver avuto una storia segreta con Taylor.

La Mega dal canto suo – prima di rispondere ad Erica – ha messo i puntini sulle i parlando del proprio orientamento, dichiarando di essere bisessuale ma di odiare le etichette:

“Se a me piace una persona, non mi voglio etichettare. Non faccio distinzioni. E trovo assurdo che, solo perché sono un personaggio, debba per forza a nascondermi ogni volta che mi bacio qualcuno. Se uscivano i gossip, in cui mi baciavo con un uomo era tutto tranquillo. Succede con una donna, allora, sto mettendo in dubbio la comunità lgbt. Ma stiamo scherzando?! Io, perché, sono un personaggio pubblico non posso baciarmi in pubblico se mi sento di farlo?!”.

Successivamente, rivolgendosi proprio alla Piamonte, ha dichiarato che loro non stavano insieme ma che erano semplicemente “amiche”, dato che entrambe vedevano altre persone quando si frequentavano.

“Vi siete mai chiesti quando veniva a Milano, e non stava da me, con chi stava? Da sola? Non penso proprio. Quindi, indagate un attimino e cercate di capire questa cosa. Perché è inutile fare la gelosa soltanto adesso che vede la foto con un’altra, quando lei invece si faceva gli affari suoi ogni volta che non si faceva sentire con me. Quello che voglio dire è che se sei in una relazione, si può chiamare tradimento ma se sei in amicizia, dove tu vedi altre persone, perché io non posso vederne altre? Solo perché era un’altra ragazza perché se fosse stato un uomo sarebbe andato bene? A me queste cose non mi tornano, io non sono una persona che manca di rispetto”.