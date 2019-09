La “nuova fidanzata” di Taylor Mega è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Fermi tutti, perché nessuno mi aveva detto che la “nuova fidanzata” di Taylor Mega non è una “Giorgia qualsiasi” ma è la “Giorgia di Uomini e Donne”, più precisamente Giorgia Caldarulo? Adesso questa quarta stagione di The Lady si fa decisamente più interessante.

Come ben sapete, infatti, Taylor Mega e Erica Piamonte hanno dichiarato di aver avuto una storia sentimentale qualche mese fa a cui nessuno sembrerebbe credere ed ora la Mega pare si stia frequentando con tale Giorgia (di cognome proprio Caldarulo) che ha in curriculum una partecipazione a Uomini e Donne ed anche un bacio con Cameron Dallas.

Da quando il suo nome è stato accostato a quello della Mega come “nuova coppia” molti l’hanno criticata e lei ha deciso di rispondere così:

“Chi mi conosce sa che non sono solita fare storie dove spiego i miie fatti personali: non mi va e non mi piace, però sto ricevendo tantissimi insulti da parte di persone omofobe soprattutto, ma anche da parte di chi sostiene che io abbia rovinato una relazione. Mi dà fastidio essere insultata per nulla. Ho conoscuta Taylor da single, questo voglio che sia chiaro anche per voi. Non ho mancato di rispetto a nessuno e non lo farei mai nella mia vita. Sto ricevendo degli insulti che mi fanno male e che mi toccano. Credetevi, la situazione a casa non è facile: portatemi rispetto perché non ho fatto niente a nessuno”.