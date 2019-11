Taylor Mega pubblica le foto di quando aveva 16 anni: “Ecco il mio viso quando non ero rifatta”

Taylor Mega non ha mai nascosto di essere passata più volte dai chirurghi estetici. L’influencer in passato ha detto di essersi gonfiata le labbra ed ha anche raccontato una disavventura con un chirurgo “incompetente”.

“Mi sono gonfiata le labbra. Se fanno male le punture? A me ormai non più, all’inizio un po’, ma la prima l’ho fatta a 20 anni. Adoro le labbra carnose. Il petto? L’ho rifatto due volte. La prima volta me le fece un chirurgo completamente incompetente e me le sbagliò. Rimasi un anno con la parte molto asimmetrica e non riuscivo più a guardarmi allo specchio, non le sentivo mie ed erano anche troppo grandi. Dopo un anno per fortuna un angelo me le sistemò e rimpicciolì. Ora le amo e le adoro”