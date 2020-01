Taylor Mega, spunta il fuori onda di Live Non è la d’Urso dopo il botta e risposta con Barbara

Domenica sera a Live Non è la d’Urso si è parlato di una foto in cui Taylor Mega ha fatto il dito medio davanti ad una camionetta della Polizia. Barbara ha dichiarato in diretta che non avrebbe più voluto come ospite la bella influencer se fosse stata accertata l’esistenza dello scatto incriminato.

Ieri sera Taylor Mega è stata raggiunta da Valerio Staffelli, che le ha consegnato un tapiro.

“Grazie Striscia per darmi l’opportunità di parlare. Era un bel po’ che io dicevo che non ci volevo più andare. Loro hanno trovato questa cavolata del dito medio come pretesto. Quell’immagine è sui social da due anni e la signora d’Urso è un anno che mi invita nelle sue trasmissioni. Com’è che la foto è tirata fuori solo ora? nelle foto poi io non faccio il dito medio alle forze dell’ordine, ma alla telecamera. In diretta non mi sono difesa perché non capivo di quale foto stessero parlando, io non posso ricordarmi tutto. Ho più di 500 scatti capite? Non puoi farmi parlare di alcuni tempi e poi uscirtene con una foto dal nulla e dirmi che non mi inviti più. Colpa della d’Urso quello che è successo? Degli autori, della d’Urso, non lo so. Qualcuno però ha giocato in maniera sporca. C’è stato un tranello nei miei confronti”.

Striscia ha anche mostrato un fuori onda di Live Non è la d’Urso, mentre la Mega commenta con i suoi collaboratori, quanto successo in diretta.

“No way.. Non avete capito cosa è successo. Barbara mi ha dato contro per una foto. Perché io ho insultato le forze dell’ordine. Cioè per questa foto. Lei ha detto che dovevo andare via”.

Taylor Mega: il fuori onda di Live Non è la d’Urso.

si ma in ogni caso se avesse avuto la coscienza pulita non avrebbe cancellato la famosa foto subito dopo, non avrebbe negato di averla fatta, anche perchè con quella foto e con quei likes ci ha guadagnato. E poi l’ha rinnegata

beh finta sia fuori che dentro #noneladurso https://t.co/xInafUO2UJ — Enya 🦁🥊 (@SupportRossi46) January 20, 2020

#noneladurso dopo aver cancellato la foto spiega il senso della foto… e allora cara Taylor perché sei corsa a cancellarla se il senso era quello che dici poteva rimanere nel tuo profilo… non credi?#arrampicarsisuglispecchi #InCoerenza #nontorna pic.twitter.com/32FvvqxT9F — mary (@Marycharlie777) January 20, 2020