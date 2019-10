Taylor Mega ha avuto una storia con un ragazzo gay

Le relazioni amorose di Taylor Mega sono sempre sulla bocca di tutti e dopo Flavio Briatore, Sfera Ebbasta, Tony Effe della Dark Polo Gang, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo quest’oggi è spuntato un altro ragazzo… gay.

Sembrerebbe infatti che in passato Taylor Mega abbia avuto una relazione con tale Alberto, un ragazzo apertamente omosessuale di cui però si era invaghita.

Intervistato da Novella 2000, il ragazzo ha così commentato:

“Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. L’intesa tra noi era eccellente… Mi diceva che ero tra i pochi a non sentirsi intimorito da lei a letto… Poi lei si è messa con Sfera Ebbasta. Sono stata con un ragazzo gay ed ero un sacco presa. Proprio in questo periodo dello scorso anno… lui è sempre nel mio cuore. Non ho mai finto sentimenti con nessuna e nessun ex”.