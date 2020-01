Taylor Mega arrabbiata per ciò che è successo a Live Non è la d’Urso (VIDEO)

Taylor Mega a Live Non è la d’Urso è stata accusata di aver pubblicato su Instagram una foto sconveniente (che potete vedere premendo qua), per questo motivo Barbara d’Urso l’ha gentilmente salutata specificando di non volerla più nelle sue trasmissioni.

Alla luce di ciò Taylor Mega – una volta tornata a casa – si è sfogata in diretta su Instagram:

“E’ un mese che mi rompono il cazzo per farmi andare in tv a parlare quando io non ci volevo andare perché stavo lavorando su altri progetti. Oggi mi chiamano e mi dicono ‘Vieni Taylor, così annunci che non tornerai in tv per un po’ perché stai facendo altri progetti’, ed io rispondo ‘Ok’. Ma mi hanno messo in mezzo ad altri talk”.

Poi ha citato Barbara d’Urso (non facendo il suo nome ma limitandosi a dire ‘la presentatrice‘):

“Poi la presentatrice mi viene a dire che non mi chiamerà più in tv perché ho fatto una certa azione? NO! Ero io che avevo detto che era un po’ che non ci volevo venire più in tv perché volevo prendermi un periodo di pausa perché volevo concentrarmi su altri progetti”. “Oggi mi è stata ribaltata la cosa così! Gli autori mi avevano promesso che mi avrebbero fatto spiegare perché avrei lasciato per un periodo la tv!”.

Una cosa è certa: fra Taylor Mega che vuole prendersi una pausa dalla tv e Barbara d’Urso che non la vuole più nei suoi programmi, credo che non sentiremo più parlare di lei per un bel po’.

Ecco il video: