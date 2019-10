Taylor Mega ha un malore durante una serata in discoteca (VIDEO)

Taylor Mega nella serata di ieri ha avuto un malore durante un evento in discoteca e oggi, su Instagram, ha raccontato cosa le è successo.

“Ieri, serata pazzesca eravate tantissimi, locale pieno. Vi ringrazio per essere venuti. Purtroppo la serata non è andata benissimo perché mentre facevo le foto mi sono sentita male. Ho avuto un malore e sono dovuta scappare. Quindi volevo scusarmi per tutti quelli che sono venuti anche da lontanissimo e non sono riusciti a farsi la foto con me, mi dispiace davvero tanto. E per tutti quelli che mi stanno scrivendo, oggi sto molto bene, grazie per preoccuparvi di me. A volte succede, è successo anche a me. Avevo un dolore fortissimo, stavo per svenire a momenti. Anche quelli che sono riusciti a fare la foto con me hanno visto che sembravo rincoglionita, stavo semplicemente male. Spero ci sarà un’altra occasione per rivedervi”.