Taylor Mega spiega perché ha scattato la foto con il dito medio alla camionetta della Polizia

Taylor Mega ha tirato su il dito medio alla Polizia? L’accusa – che le è stata mossa da un amico di Antonella Elia durante Live Non è la d’Urso – non è stata smentita dalla diretta interessata durante la diretta, dove ha limitato a dire che “non ricordava”.

Tornata a casa la Mega ha sbottato su Instagram (il video potete vederlo premendo qua) e poco dopo ha condiviso la foto incriminata spiegando il perché del dito medio: non era rivolto alla Polizia, bensì ai suoi haters.

“Quanto alla foto incriminata non c’è chi non veda come il gesto sia rivolto a chi mi sta di fronte, ovvero ai miei numerosi haters, e non certo alle forze dell’ordine, che raffigurate alle mie spalle, sono simbolo di protezione nei miei confronti”.

Poi ha continuato parlando degli autori di Live Non è la d’Urso, sottolineando come sia stata lei a dire ‘ciao’ alla mondo della televisione e non il contrario.

“Con riferimento a quello che è accaduto nella puntata di Live Non è la d’Urso preciso quanto segue. In settimana ho avuto i consueti contatti con la redazione in vista del programma nel corso dei quali ho precisato, chiaramente, che sarebbe stata l’ultima mia apparizione televisiva per un periodo, essendo impegnata in progetti che mi assorbiranno completamente. Di tali colloqui esiste, ovviamente, puntuale documentazione, che, laddove smentiti, potranno essere divulgati. E’ quindi evidente che la mia temporanea assenza dalla trasmissione sarà dettata dai miei impegni professionali e non da decisioni altrui”.

Taylor Mega ha fatto il dito medio alla Polizia o ai suoi haters?

Non so voi, ma sento le unghie sugli specchi da qua…