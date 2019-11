Taylor Mega svela il vero motivo per cui era ubriaca a Live Non è la d’Urso

Ieri sera Striscia la Notizia ha mostrato un fuorionda di Taylor Mega a Live Non è la d’Urso (dove era stata accusata di essere ubriaca). Oggi però la bella influencer ha spiegato come mai era alticcia. Sembra infatti che non sia colpa della quantità dell’alcol bevuto, ma della qualità scarsa della vodka. Taylor ha anche aggiunto che era a stomaco vuoto e che questo ha giocato un ruolo importante nella mezza sbronza che ha preso.

“Visto che ne stanno parlando tutti, ne parlo anche io. Ieri è andato il fuorionda di Live Non è la D’Urso di lunedì a Striscia La Notizia. Ero morta dal ridere. Certo che avevo bevuto però scialla, di solito, bevo anche di più se faccio serata. Non avevo mangiato nulla tutto il giorno. Avevo lavorato tutto il giorno sotto al sole. La vodka o il vino egiziano fanno schifo. Erano benzina. Mi ha fatto malissimo. Ok che non faccio mai serata. Ok che vado sempre a dormire presto. Ok che faccio tanta attività. Ok che bevo una volta al mese. Tre shottini di vodka li tengo. Poi, sono friulana, l’alcol dovrei reggerlo. Se andate in Egitto non bevete la vodka, fa schifo. Non è vodka, benzina, veleno per i topi. Terribile. La cosa che mi ha stupito, mi sono arrivati una marea di messaggi positivi: “Ci fai morire”, “Taylor una di noi”, “Sei simpaticissima”, “Bevi più spesso”. Non me l’aspettavo. Che trash. Non lo faccio apposta. A me le cose mi succedono.”