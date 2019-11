Amatissima, pagatissima e…premiatissima! Taylor Swift nonostante la giovane età vanta una carriera pazzesca, costellata di successi e riconoscimenti. Nel 2016 Forbes l’ha incoronata celebrità più pagata del mondo con i 170 milioni di dollari guadagnati nell’anno precedente. Il patrimonio è stato poi stimato sempre da Forbes nel 2019 in 360 milioni di dollari. Ad oggi ha pubblicato otto album (sette in studio e un live). Ieri sera, nel corso della premiazione agli American Music Awards, ha fatto incetta di premi. Premi che si vanno aggiungere a una lista già piuttosto lunga, Grammy compresi.

Taylor Swift agli American Music Awards

La cantautrice e compositrice statunitense (che ha anche esperienza come attrice) ieri sera ha portato a casa diversi premi. Si è così aggiudicata di diritto il record di artista con il maggior numero di AMA di tutti i tempi: 29 vittorie totali. Taylor Swift, insomma, è entrata nella storia. Il suo record acquisisce ancora più valore considerando il fatto che il precedente detentore del titolo era Michael Jackson. Il re del pop, però, si era fermato a “soli” 24 premi.

Uno dei riconoscimenti più prestigiosi consegnatole ieri sera (sei in tutto) è stato quello di Artista del Decennio. Taylor Swift ha ringraziato i fan per il supporto, facendo riferimento a momenti difficili superati anche grazie al loro sostegno, ad esempio la malattia della mamma (che combatte contro il cancro) e la recente battaglia legale contro la sua vecchia etichetta discografica. Ha detto:

L’ultimo anno della mia vita ha avuto a che fare con alcune delle cose più sorprendenti e alcune delle più difficili che abbia mai attraversato.

Nel corso della serata si è anche esibita cantando alcuni dei suoi più grandi successi di questi 15 anni di carriera: Love Story, I Knew You Were Trouble, The Man, Lover e molti altri ancora. Sul palco è stata anche raggiunta dalle colleghe Halsey e Camila Cabello.