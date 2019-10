“Dice cose orribili su Taylor Swift ma in pubblico finge di adorarla” – l’assistente di Todrick Hall l’accusa

Todrick Hall è un coreografo, ballerino e cantante americano molto amico di Taylor Swift, ma a quanto pare non è tutto oro ciò che luccica dato che tale Tommy McKissock, che per anni è stato l’assistente personale di Todrick Hall, su Twitter è stato un fiume in piena contro l’ex amico.

Tommy McKissock ha accusato Todrick Hall di essere un delinquente in piena regola dato che avrebbe truffato RuPaul’s Drag Race arruolando un ballerino britannico senza regolare permesso di lavoro, di essere un razzista, di essere un molestatore, di sperperare tutti i suoi soldi in escort ed abbonamenti di OnlyFans e di non pagare – deliberatamente – i suoi assistiti che subirebbero pressioni, moleste e ricatti sessuali. Insomma, l’accusa meno grave sembrerebbe essere proprio quella che riguarderebbe Taylor Swift e che vedrebbe un Todrick Hall odiarla segretamente salvo poi dire di amarla davanti la telecamera.

“Taylor Swift non dovrebbe fidarsi di Todrick Hall neanche per un secondo: dice cose orribili su lei ma finge di adorarla in pubblico. Perché? Sta cercando di sfruttarla per la sua fama”.

Inoltre Todrick Hall avrebbe confessato a Tommy McKissock che l’anello che Taylor Swift indossava nella scena girata in vasca da bagno per il video di Look What You Made Me Do, è in realtà un anello rubato dalla collezione di Kim Kardashian.

Se tutto ciò dovesse rivelarsi vero (parlo soprattutto delle accuse di molestie, ricatti, ecc..) prevedo mesi decisamente difficili per Todrick Hall.

The point of posting this is because @taylorswift13 should not trust @todrick for a SECOND. He says horrible things about her but pretends to ADORE HER in public WHY? He’s trying to exploit her for clout. If the video gets released, y’all will know I’m not making this up. 🤷🏻‍♂️ https://t.co/IDELLMZuO8 — TOMMY (@tommy_italiano) October 20, 2019

Who wants to see the full video of @todrick BASHING @taylorswift13 ?!🗣 @TamarBraxtonHer sits in disbelief but does not to comment. Todrick TRIED to bury the video. Also, more ☕️… Todrick told me that Taylor Swift wore @KimKardashian’s stolen💍 during LAWYMD video in bathtub. pic.twitter.com/dCNjo51W4o — TOMMY (@tommy_italiano) October 19, 2019