Taylor Swift: BitchyF vola a Parigi al City of Lover Concert – video e foto

Taylor Swift ha da poco dato il via ad una nuova era, il disco ha già battuto ogni record del 2019 (incluso quello di miglior debutto) e ieri sera ha battezzato questa sua nuova avventura con un concerto esclusivo nella città più romantica del mondo, Parigi.

La popstar di You Need To Calm Down si è esibita per pochi fortunati, nello storico teatro parigino Olympia, dove prima di lei sono passate anche Madonna e Celine Dion.

Grazie ad Island Records e Universal Music Italia – che mi hanno invitato al City of Lover Concert – posso condividere con voi qualche clip che sono riuscito a registrare ieri sera.

Tutto meraviglioso, ma non credo potrò mai perdonare Taylor per non aver cantato i miei due pezzi preferiti di Lover: Cruel Summer e Afterglow!



Questa è la prima volta che vedo Taylor dal vivo (e sono rimasto piacevolmente colpito) e per un attimo ho avuto l’impressione di essere finito alla conferenza stampa di Temptation Island Vip, b!tches, la Swift è davvero la sosia “teen” della Marcuzzi. Tra Lover e Shake It Off mi aspettavo di sentire un “daje todossssss Parigiiiiiiiii“.



City of Lover Concert – la scaletta

ME!

Blank Space

I Knew You Were Trouble

The Archer

Love Story

Delicate

Death By a Thousand Cuts

Cornelia Street

The Man

All Too Well

RED

Daylight

You Need To Calm Down

Lover

Shake It Off