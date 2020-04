Taylor Swift attacca la sua ex casa discografica e smaschera tutti: “Rilasciano un album senza il mio permesso”

Taylor Swift lo scorso novembre ha smascherato Scooter Braun e la sua vecchia etichetta discografica ed ha chiesto aiuto ai fan. La battaglia però non è finita qui, perché la cantante di Lover ieri sera ha scoperto che la Big Machine ha rilasciato un album live (che si trova già su Spotify), ma senza la sua approvazione. La Swift con una lettera pubblicata su Instagram ha smascherato tutti, facendo nomi e cognomi.

Mi sembra che Scooter Braun e i suoi finanziatori, 23 Capital, Alex Soros e la famiglia Soros e The Carlyle Group abbiano visto gli ultimi bilanci e realizzato che pagare 330 milioni di dollari per la mia musica non era esattamente una scelta saggia e loro hanno bisogno di soldi.

Io avrei aggiunto: “Questa ragazza non lavora con il favore delle tenebre, parla in faccia agli Swifties!”

Taylor Swift reveals that her former record label Big Machine, which is now owned by Scooter Braun, are releasing an album of her live performances from 2008 tonight without her approval.

“Just another case of shameless greed in the time of Coronavirus.” pic.twitter.com/OPEhdG7Rt4

