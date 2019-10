Taylor Swift rivela che Ed Sheeran è ossessionato dalle classifiche e lancia delle frecciatine ad alcune colleghe

Durante l’intervista rilasciata a Rolling Stone, Taylor Swift ha dichiarato che Ed Sheeran è ossessionato dalle classifiche e dal loro funzionamento. La cantante di Death By A Thousand Cuts ha anche aggiunto che a lei importa poco delle charts ed ha lanciato quella che sembra proprio una shade ad alcune colleghe che per avere un debutto monster vendono gli album con i biglietti dei concerti.

“Io sono più rilassata da questo punto di vista, mi importa meno. Certo, tutti vogliamo che le cose vadano bene, che quello che facciamo piaccia alla gente e che nessuno ci prenda in giro per i risultati. Molta della pressione che ho è dovuta al fatto che molti continuano a fare paragoni con i numeri dei miei lavori passati e questo succede a tanta gente. Le classifiche sono cambiate. Davvero, davvero non capisco più come funzionano. Non capisco nemmeno come gli artisti abbiano un debutto pazzesco perché vendono magliette o vendono gli album con i biglietti dei loro concerti. Questo mi crea molta confusione. Però sono rimasta impressionata dalle visualizzazioni del video di ME, nei primi giorni ne ha avute moltissime. Il mio amico Ed Sheeran invece è fissato con le classifiche. È ossessionato da come funzionano.”

Biglietti e magliette con gli album per avere un debutto al top?

Taylor Swift says that Ed Sheeran is obssesed with charts.

“My friend Ed is such a chart monger. He’s obsessed with how it works & the math of it. I don’t even get how people get a big release week, because they they sold T-shirts or they sold concert tickets with their albums.” pic.twitter.com/Rs0huqxNKP

— Music News Facts (@musicnewsfact) September 30, 2019