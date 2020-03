Taylor Swift invia 3.000 $ su Paypal ai fan che stanno avendo problemi economici a causa del CoronaVirus

Taylor Swift in questi giorni ha dimostrato nuovamente quanto è vicina ai suoi fan. Dopo l’annuncio della quarantena in USA e l’annullamento di show e concerti, una ragazza di New York ha fatto un appello su Tumblr:

“Non mi piace chiedere soldi, mi fa sentire in imbarazzo, colpevole e non a mio agio. Da quando è arrivato il CoronaVirus ho controllato per la prima volta il mio conto e purtroppo non ho abbastanza soldi per pagare il mio affitto di aprile.Sono una freelance, una graphic designer. Io lavoro grazie alla musica e agli eventi, due settori duramente colpiti da questa epidemia”.

La popstar ha letto il post della sua fan e le ha inviato ben 3.000$ su Paypal, allegando anche un bel messaggio alla donazione.

“Holly, sei sempre stata al mio fianco come fan. Voglio essere qui per te in questo momento. Spero che questo possa essere d’aiuto. Con amore, Taylor Swift”.

Questa non è stata l’unica donazione, perché la cantante di Lover ha fatto lo stesso almeno con un’altra ragazza, Samantha. Ovviamente Taylor non ha pubblicizzato questi regali, ma sono state le fan a farlo. Direi che certi gesti valgono più di mille prime posizioni in classifica.

Taylor Swift gave $3,000 to a fan who posted on Tumblr about their financial struggles amid the Coronavirus crisis. 👼 pic.twitter.com/1tOIkvjfu3 — Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2020

.@TaylorSwift13 is sending multiple fans money to help them through their financial struggles amid the Coronavirus crisis. ❤️ pic.twitter.com/xxQTmfVnMz — Pop Crave (@PopCrave) March 25, 2020