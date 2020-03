Taylor Swift vs Kanye West: finisce in rete la chiamata integrale che smaschera il rapper

Nel 2016 Kanye West e sua moglie Kim Kardashian hanno chiamato Taylor Swift per informarla del singolo ‘Famous‘, in cui il rapper attacca la popstar. La coppia ha registrato la telefonata e tre anni fa ha pubblicato solo la parte in cui si capisce che Taylor viene informata che sarebbe uscito un brano con delle shade nei suoi confronti, così da far sembrare che lei fosse al corrente di tutto e d’accordo con la pubblicazione del singolo. Ieri qualcuno ha diffuso in rete il filmato completo di quella chiamata e si sente chiaramente che la Swift sapeva poco o niente, non viene menzionata ad esempio la famosa frase “Ho reso famosa quella str**za“. In compenso nel filmato si vede West che supplica la collega di promuovere il suo singolo: “Tu hai un esercito, una roba come 2 miliardi di persone che ti seguono”.

Intanto su Twitter sono andati in tendenza gli hashtag: #KanyeWerstIsOverParty e #TaylorToldTheTruth.

Taylor in questo momento…



Kanye West: i video della telefonata con Taylor Swift.

KIM K AND KANYE AND THE MOST DESPICABLE, GROSS AND MANIPULATIVE PEOPLE IN THE INDUSTRY THEY LIED ABOUT TAYLOR SWIFT IN 2016 AND THIS THREAD OF THE LEAKED PHONE CONVERSATION WILL SHOW YOU THAT. pic.twitter.com/jCw07z8Vpf — 𝓛𝑜𝓋𝑒, 𝒜𝓃𝓊 (@redligion) March 21, 2020

The way taylor knew that she was on the verge of overexposure and that the media was already taking hits at her for no reason and kim and kanye manipulated the situation in THEIR favour by illegally recording the phone conversation and posting the EDITED clips is so gross… pic.twitter.com/ihMmWZJMkx — 𝓛𝑜𝓋𝑒, 𝒜𝓃𝓊 (@redligion) March 21, 2020