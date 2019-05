Taylor Swift si esibisce con ME alla finale di The Voice (VIDEO)

Dopo il primo live ai Billboard Music Awards 2019, Taylor Swift e Brendon Urie si sono esibiti con ME durante la finale di The Voice USA.

La canzone è davvero orecchiabile, Brandon è tanto caruccio e Taylor mi fa anche simpatia, ma nei suoi live mi sembra sempre manchi qualcosa. Sarà il fuoco che hanno Lady Gaga, Madonna, JLo o Rihanna (e che aveva Britney) o la presenza scenica, però mi pare sempre tutto troppo studiato, i passi, le espressioni, ogni mossa della popstar la percepisco come poco spontanea.

L’esibizione comunque è servita, perché il brano nei giorni scorsi era uscito dalla top 10 dei pezzi più scaricati da iTunes e adesso si trova alla 9 ed è in salita. Probabilmente ME risalirà anche nella Billboard HOT100, questa settimana era in discesa all’ottava posizione.

📷 Taylor e Brendon Urie durante l’esibizione di “ME!” a The Voice USA pic.twitter.com/vXp1ElqnGP — Taylor Swift Italia (@tswiftita_) 22 maggio 2019

📺 Taylor Swift e Brendon Urie si sono esibiti con “ME!” a The Voice USA Qui per vedere l’esibizione👉🏻 https://t.co/WLwKzjkxL4 pic.twitter.com/JTvTxfKtQJ — Taylor Swift Italia (@tswiftita_) 22 maggio 2019