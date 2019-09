Taylor Swift e Lady Gaga condividono un incredibile traguardo

Taylor Swift in questi ultimi anni è riuscita a guadagnarsi una grossa fetta di pubblico anche al di fuori degli Stati Uniti d’America, dove da metà degli anni duemila spopolava fra i fan del country. E da quando però ha inciso Shake It Off che la sua carriera è in continua ascesa e proprio questa settimana ha segnato un altro incredibile record: il suo album Lover ha debuttato con 886.000 copie diventando ufficialmente l’album con il miglior debutto del 2019.

Con Lover alla prima posizione della classifica Billboard americana, Taylor Swift si unisce a Lady Gaga come artista femminile con cinque album alla numero #1 nell’ultimo decennio.

.@TaylorSwift13 joins @LadyGaga as the only female artists to score five #1 albums on the Billboard 200 this decade. pic.twitter.com/xy4xf3HLld — Pop Crave (@PopCrave) September 1, 2019

La prima ha portato in vetta alla classifica Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) e Lover (2019), mentre Lady Gaga lo ha fatto con Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek To Cheek (2014), Joanne (2016) e A Star Is Born (2018).

Considerando che la Swift ha un album alla #1 (Fearless uscito nel 2008) e la Germanotta è in questo record con ben due album di duetti, uno di cui colonna sonora dell’omonimo film con Bradley Cooper, direi che la vera kween delle numero #1 sia solo ed esclusivamente…



Nonostante io sia da sempre team Germanotta che considero: