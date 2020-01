Taylor Swift confessa: “Mia madre ha un tumore al cervello, non sappiamo cosa accadrà”

Lo scorso novembre Taylor Swift ha dichiarato che non sarebbe partita per un lungo tour a causa di problemi in famiglia.

“Sono accadute delle cose molte serie in famiglia. Non posso andare a lungo in tour senza avere la possibilità di tornare a casa se devo. In questo momento a casa ci sono dei punti interrogativi e cose che sono davvero importanti. Un grande tour non mi permetterebbe di fare molte cose, spero che i miei fan lo capiscano in qualche modo. In passato i miei fan hanno capito la situazione e sono stati molto rispettosi, questa vicenda ha cambiato non solo il mio lavoro, anche la mia vita“.

Oggi in un’intervista rilasciata a Variety, la cantante di Lover ha confessato che sua madre ha un tumore al cervello.

“Questo è un momento difficile. I sintomi di una persona che ha un tumore al cervello – prosegue Taylor – non hanno niente a che fare con quello che abbiamo dovuto affrontare in passato, quando abbiamo dovuto affrontare il cancro al seno. Ci è crollato il mondo addosso. Volevo esibirmi in luoghi dove non ero mai stata e fare cose che non avevo mai fatto, come andare a Glastonbury. Non suono ai festival dagli inizi della mia carriera. Sono divertenti e uniscono le persone. Volevo anche continuare ad esibirmi per quanto mi sia possibile, considerando quello che sta succedendo nella mia famiglia. Non sappiamo che cosa succederà. Non sappiamo che terapie seguirà, quindi era la decisione giusta da prendere in quel momento”.

mi dispiace tantissimo per andrea. è dalla 1989 era che lei e taylor combattono con quel tumore e adesso ne hanno trovato pure un altro. — 𝒂𝒍𝒆 ⁷ || ♥ (@paintingttae) January 21, 2020

So now that Taylor revealed that Andrea has a brain tumor and that her health is fluctuating and nothing is certain, I swear I’ll throw hands if I see another one of you complain about her schedule and this era in general. Clowns. — jo ☁️ (@my_old_scarf) January 21, 2020