Taylor Swift non perdonerà mai Justin Bieber

Taylor Swift e Justin Bieber non sono più amici da anni e in una recente intervista la cantante di Cruel Summer ha lasciato intendere che non lo perdonerà mai per aver ferito Selena Gomez.

“C’è sempre stata questa forte sorellanza tra me e Selena e non lo dico in modo spicciolo. Sapevo da quando l’ho incontrata che l’avrei sempre avuta al mio fianco e viceversa. Nella mia vita, ho la capacità di perdonare le persone che mi hanno ferito. Ma non credo che potrò mai perdonare chi ha ferito lei”.

Perez Hilton è certo che Taylor si riferisca a Justin: “Sta parlando di Bieber e confermo che non lo perdonerà mai“.

taylor talking about how she can forgive people who hurt her, but can’t forgive people who hurt selena, just further explains her absolute disgust with justin beaver like she probably would’ve taken out a hit on him if she thought she’d get away with it.

In realtà la Swift ha anche qualche motivo personale per non sopportare il collega canadese. Lo scorso anno durante gli scontri social tra lei e Scooter Braun, Justin si è intromesso più volte e una di queste le ha dato della bugiarda. Subito dopo però Bieber si è scusato.

“Hey Taylor,

prima di tutto vorrei chiederti scusa per aver pubblicato quel post su Instagram così offensivo. Al tempo pensavo fosse divertente ma a ben pensarci è stato irrispettoso e indelicato. Devo essere onesto però, è stata mia la didascalia, quella in cui ho screenshottato la foto di Kanye e Scooter dove dicevo “Taylor Swift come va?”. Lui non ha avuto niente a che fare con questo e non è stato nemmeno parte della conversazione. A dire la verità, è stato lui a consigliarmi di non scherzarci nemmeno sopra.

Scooter ha avuto il tuo supporto fin dai giorni in cui hai deciso di aprirti a me! Con il passare degli anni, non ci siamo incrociati e non abbiamo avuto modo di parlare delle nostre differenze, sofferenze e frustrazioni. Quindi il fatto che tu ora parli di tutto questo via social media, istigando le persone contro Scooter, non è corretto.

Cosa hai cercato di ottenere pubblicando quel post? Mi sembra che tu abbia voluto ricevere compassione, spingendo i tuoi fan a bullizzare Scooter. Comunque sia, una cosa che so è che sia io che Scooter ti vogliamo bene. Penso che l’unico modo di risolvere questo conflitto sia tramite la comunicazione.

Con le frecciatine online non si va da nessuna parte. Sia io che Scooter, ne sono certo, abbiamo voglia di chiarire ogni sofferenza o conflitto con te.

Nessuno di noi due ha niente di brutto da dirti, vogliamo soltanto il meglio per te. Di solito non affronto le cose così, ma quando qualcuno a cui voglio bene viene infangato sento che si sta superando il limite”.