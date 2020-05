Taylor Swift nel nuovo album di Katy Perry? La risposta della popstar di Daisies

Taylor Swift sarà presente nel nuovo album di Katy Perry? Molti fan ne sono sicuri e hanno trovato dei possibili indizi che le due popstar avrebbero seminato in queste settimane (qui per scoprirli). Purtroppo la realtà è ben diversa, in KP5 non ci sarà nessuna collaborazione tra le due cantanti americane. A rivelarlo è stata Katy in una recente intervista rilasciata a Hits Radio.

“Questo non è corretto, ma i fan sono decisamente entusiasti che qualcosa del genere possa accadere in futuro e io resto aperta a questa possibilità. […] I fan sono divertenti, fanno ricerche per trovare uova di pasqua nei video musicali, nei lyrics video, nei contenuti che creiamo, ma non tutte le cose sono uova di pasqua, alcune cose sono solo fiori”.

Ammetto di averci sperato per un po’, un duetto tra Taylor Swift e Katy Perry sarebbe il giusto epilogo dopo anni di frecciatine e catfight. Incasso questa delusione e aspetto con ansia Rain On Me di Lady Gaga ft Ariana Grande.