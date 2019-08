Taylor Swift parla di Katy Perry e accenna il singolo Never Really Over

In una recente intervista concessa alla radio Sirius XM, Taylor Swift ha parlato del singolo di Katy Perry, Never Really Over. La popstar ha anche accennato il ritornello della canzone.

“Cosa penso del nuovo singolo di Katy? Adoro quando una cantante lavora con nuove persone e mostra un nuovo lato della sua arte. Il pezzo è molto orecchiabile e poi ha quel gancio epico. Questo è il genere di pop che io amo.”

La Swift ha anche ringraziato la collega per per aver apprezzato i biscotti che aveva cucinato per lei.

“Io e lei ci vogliamo bene, c’è stima e rispetto. Alcune settimane fa Katy ha detto cose davvero carine sui biscotti che le ho regalato. Le sue parole mi hanno davvero scaldato il cuore perché c’è poco che puoi fare che mi renderebbe più felice che farmi i complimenti su come cucino. Quindi grazie Katy”.

Visto che adesso Taylor registrerà nuovamente tutta la sua vecchia musica (per avere i diritti di tutti i brani), molti fan suggeriscono che potrebbe cantare Bad Blood in coppia proprio con la sua ex nemica, Katy Perry e in effetti sarebbe una bella idea.

🔊 | Taylor Swift ‘singing’ the chorus to @katyperry’s “Never Really Over” on the @SiriusXMHits1 Weekend Countdown show pic.twitter.com/H3nixElTlV — Taylor Swift Updates (@TSUpdatesNYBU) August 24, 2019