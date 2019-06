Taylor Swift: nel video di You Need To Calm Down c’è anche Katy Perry (insieme a moltissime altre celebrità)

Taylor Swift ha confezionato quello che è a tutti gli effetti il video più gay di sempre, You Need To Calm Down, estratto dal nuovo album Lover che uscirà il prossimo 23 agosto.

Dopo aver conquistato gli Stati Uniti d’America con i suoi primi album country, da qualche anno a questa parte Taylor Swift si è trasformata in una cantante pop a tutti gli effetti proponendo musica commerciale che è impossibile da non canticchiare.

A distanza di circa due mesi da Me, ecco anche You Need To Calm Down che vanta nel video numerosi cameo di celebrità vicine alla comunità LGBT+ come Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Ciara, RuPaul (con varie queens apparse nel suo show, come A’Keria Chanel Davenport nei panni di Nicki Minaj, Delta Work in quelli di Adele, Tatianna in quelli di Ariana Grande, Triniy K. Bonet in quelli di Cardi B, Jade Jolie in quelli di Taylor Swift, Phi Phi O’Hara in quelli di Katy Perry, Asia O’Hara in quelli di Beyoncé e Trinity The Tuck in quelli di Lady Gaga), Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Billy Porter, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Chester Lockhart, Adam Rippon, Hannah Hart, e l’intero cast di Queer Eye, conosciuto in Italia come I Fantastici Cinque.

Menzione speciale per Katy Perry, che suggella così (vestita come al MET Gala di qualche mese fa) la pace con Taylor Swift dopo anni di guerra a distanza.