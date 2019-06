Taylor Swift, i messaggi nascosti all’interno del video You Need To Calm Down

Visualizza questo post su Instagram

Rupaul and the queens on the new Taylor Swift video!! “You Need To Calm Down” @missjadejolie as @taylorswift @trinitykbonet as @iamcardib @trinitythetuck as @ladygaga @adoredelano as @katyperry @deltawork as @adele @mizakeriachanel as @nickiminaj @tatiannagram as @arianagrande #rupaul #youneedtocalmdown #taylorswift #rugirlz #rupaulsdragrace #allstars #rpdr #rupauldragraceallstars #dragqueen #dragqueens #dragrace #lgbt #queer #drag #queen #gay #makeup #glitter #wowpresents #instagay #gayselfie #gaystagram #gaybeard #vh1 #instadrag #rupaulcharles #rpdrseason11 #dragmother #glamour