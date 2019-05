Tempesta, fulmine sulla casa del Grande Fratello – salta l’audio e poi la diretta: “Tutto allagato” (VIDEO)

Ieri sera una tempesta ha colpito Cinecittà e alle 00:30 circa è saltato l’audio della diretta del Grande Fratello. Dopo diversi minuti di live con un rumore fastidioso in sottofondo, la regia ha decido di chiudere la diretta e mandare il ‘Rewind’ del giorno prima.

Barbara d’Urso dai suoi social ha informato i follower che la diretta è saltata a causa di un fulmine, che è caduto proprio sulla casa del Grande Fratello. Sembra anche che la zona intorno agli studi del reality sia stata allagata.

“Qui Cinecittà. Chiudete sta entrando l’acqua. Qui Grande Fratello. […] Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini. Qui a Roma è saltato l’audio, vado nell’acquario e così vi informo. Qui è tutto allagato perché il fulmine è caduto proprio proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente. Oddio l’allagamento”.

La produzione si è messa subito al lavoro, ma la diretta è tornata solo alle 1:30, per chiudere (come sempre) alle 2:00. Fortunatamente questa tempesta si è abbattuta su Roma di domenica sera e non durante la prima serata del lunedì.

è soltanto un mio problema il non sentir nulla? #gf16 — a✨ (@volo5olo) 19 maggio 2019

Delirio allucinante mandano su Mediaset Extra quello che è successo ieri #gf16 — Francesca (@Gioia11625035) 19 maggio 2019

Giro a 34 e sento che ci dev’essere uno sciame di vespe che ronza attorno al microfono.. #gf16 — LucaLG86 (@LucaLai86) 19 maggio 2019

Il tecnico audio ha preso la TROOOOCA #gf16 — Pasquale Amitrano 🇮🇹 (@pasconte1) 19 maggio 2019

GF, se sistemate l’audio miraccomando spegnete per sempre il microfono della De Andre #GF16 — ValentinaTina🧚🏻‍♀️ (@vale_enne) 19 maggio 2019