Temptation Island, svelata la sesta coppia: ecco il cast completo dell’edizione 2020

Ad una settimana dal debutto della nuova edizione di Temptation Island (la settima condotta da Filippo Bisciglia), i social della trasmissione hanno ufficializzato tutte le sei coppie che parteciperanno al ‘viaggio nei sentimenti’.

Per la prima volta sarà un’edizione ibrida con parte del cast già famoso (Antonella Elia e Manila Nazzaro con i rispettivi compagni) e parte del cast composto da personaggi non celebri, fra loro Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro ed infine Valeria e Ciavy.

La prima puntata è prevista per giovedì 2 luglio e grazie alla quarantena a cui sono stati sottoposti tutti i protagonisti l’edizione si svolgerà normalmente, senza mascherine e distanze sociali. L’unica differenza è che le esterne – previste per l’ultima settimana di permanenza – saranno fatte in luoghi isolati e non più in mezzo alla gente.

Temptation Island 2020, il cast completo

VIP

Antonella Elia e Pietro Delle Piane (fidanzati da 1 anno e 3 mesi)

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso (fidanzati da 3 anni)

NIP

Annamaria e Antonio

Sofia e Alessandro (fidanzati da 4 anni e mezzo)

Valeria e Ciavy (fidanzati da 4 anni)

Anna e Andrea (fidanzati da 2 anni)