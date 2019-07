Temptation Island, Alessio Bruno arrestato: “In carcere piange e si dispera” – la testimonianza

Alessio Bruno è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’ex protagonista di Temptation Island avrebbe dichiarato di averlo fatto per soldi, perché la sua attuale fidanzata guadagna più di lui.

Il ragazzo adesso si trova in carcere e a parlare è un suo grande amico, Francesco Chiofalo. Lenticchio intervistato da DiPiù ha rivelato che Alessio Bruno piange e si dispera in prigione.

“Attualmente Alessio si trova in carcere: piange e si dispera per quello che ha fatto. Ho contattato la sua famiglia, ho detto loro che per qualunque cosa io sono qui. Lui non sta bene ma certo ora deve fare i conti soprattutto con se stesso e con i suoi errori.

L’ha fatto per guadagnare come la sua ragazza? Mi ha stupito questa giustificazione. Sinceramente non mi ha mai detto di sentirsi in un certo senso inferiore rispetto a Eleonora. Quindi non posso commentare queste affermazioni. Ma quello che posso dire è che Alessio, dopo la fine della sua storia d’amore con Valeria Bigella, accanto a Eleonora sembrava aver ritrovato una certa serenità”.