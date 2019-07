Temptation Island Vip e Amici Vip: ecco chi saranno le due conduttrici

Sono settimane che si fanno ipotesi sulla conduzione di Amici Vip e Temptation Island Vip. Tutti aspettavamo la presentazione dei palinsesti Mediaset per saperne di più e invece nulla. Adesso però Davide Maggio ha rivelato in anteprima i nomi delle probabili presentatrici che saranno al timone dei due programmi mariani. Sembra che Alessia Marcuzzi prenderà – ancora una volta – il posto di Simona Ventura a Temptation Island Vip, mentre Michelle Hunziker condurrà la versione vip di Amici.

“Stando a quando ci risulta, pur non essendoci ancora nero su bianco, Michelle Hunziker sarebbe in pole per la conduzione della versione celebrity del talent di Maria De Filippi, mentre Alessia Marcuzzi potrebbe approdare a Temptation Island Vip.”

La scelta di Alessia mi sembra azzeccata, secondo me Temptation Island Vip è un programma molto più nelle sue corde rispetto a L’Isola dei Famosi. Ok anche Michelle ad Amici Vip, anche se non nascondo che mi sarebbe piaciuto vedere Diana Del Bufalo, questa ragazza merita una grossa occasione.

B!tches che ne pensate di queste scelte di Kween Mary?

Con l’ultimora DM di Alessia Marcuzzi che oltre all’Isola condurrà anche Temptation Island Vip e Michelle Hunziker alla guida di Amici Vip, Maria De Filippi è sempre di più la vera direttrice e anima di Canale 5. — BubinoBlog (@bubinoblog) 3 luglio 2019

Ilary Blasi – che avrebbe dovuto condurre Temptation Island Vip – invece tornerà con uno speciale di sei puntate di Giochi Senza Frontiere che si chiamerà EuroGames e che vedrà diverse nazioni sfidarsi in varie prove fisiche e non. Al momento le uniche confermate sono Italia, Spagna, Germania e Svizzera.