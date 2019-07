Temptation Island: Andrea e Jessica sono tornati insieme? Ecco cosa è successo dopo la loro uscita dallo show

Jessica nell’ultima puntata di Temptation Island è uscita con il tentatore Alessandro. Il ragazzo ha svelato quello che è successo tra loro in questi giorni, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

E tra Jessica e l’ex fidanzato Andrea? Nessun riavvicinamento, lui è ancora single ed ha addirittura dichiarato che spera di trovare una nuova ragazza con i suoi stessi valori.

“Penso che l’amore che ho provato per lei, puro e sincero, non possa sicuramente sparire da un giorno all’altro. Sono rimasto provato da questa esperienza. Ad oggi penso che più che una sfortuna questa sia stata la mia fortuna più grande: aver capito quello che ho vissuto, quello che sto vivendo e quello che potrò vivere. – ha rivelato Andrea a Uomini e Donne Magazine – Man mano che passano i giorni, la sofferenza sta lasciando spazio alla consapevolezza di ciò che è successo. Grazie anche alle persone che mi stanno vicino. alla mia famiglia, sto superando questo momento.

Non mi sarei aspettato minimamente tutto questo. Altrimenti non ci sarei stato insieme due anni e mezzo e non saremmo arrivati al punto di parlare di matrimonio. Ho scoperto una persona che io prima non conoscevo.

L’episodio che più mi ha dato fastidio è stato il gesto di parlare a una persona che aveva conosciuto da quattro ore della mia intimità e soprattutto della mia famiglia, umiliandomi davanti a tutta Italia. Penso che questa sia stata la mancanza di rispetto più grande.

Ho sofferto molto nel vedere la persona che tanto amavo e con cui avrei creato una famiglia tra le braccia di un altro ragazzo. Oltre a dover sopportare la pesantezza delle parole che mi ha riservato.

Nulla cambierà nella mia routine quotidiana. Spero solo di incontrare una persona con i miei stessi valori”.