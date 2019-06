Temptation Island, anticipazioni prima puntata (VIDEO)

Questa sera prenderà via la sesta edizione di Temptation Island con il confermato Filippo Bisciglia e proprio come anticipato da Maria De Filippi, una coppia scoppierà dopo appena quattro ore.

“Nella prima puntata ci sarà già un falò di confronto, richiesto a gran voce e in maniera lampo (a dispetto della durata della permanenza nei villaggi tradizionalmente pari a 21 giorni). Non sarà l’impossibilità di stare lontani, come accaduto in passato, a portare i piccioncini al cospetto di Filippo Bisciglia ma ben altro… Al termine dell’agitato falò, la coppia si lascerà […] Maria ha raccontato a Radio Deejay che a Temptation Island una coppia è scoppiata dopo 4 ore: la fidanzata ha preso subito una sbandata per un tentatore, ha iniziato a raccontare dettagli intimi del rapporto col fidanzato e lui in lacrime. Tutti scioccati, perfino la De Filippi”.