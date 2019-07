Temptation Island, le anticipazioni ufficiali della terza puntata: ci saranno due falò di confronto

Questa sera Temptation Island tornerà con la terza puntata che si aprirà sul falò di confronto fra Nunzia e Arcangelo. I due – dopo essersi lasciati – si troveranno di nuovo al falò perché la donna ha cambiato idea e rivuole indietro il suo fidanzato. Arcangelo, che come sappiamo si è presentato, accetterà di uscire dal villaggio con Nunzia?

E se loro se ne andranno, le altre coppie rimarranno in gioco: Jessica è sempre più vicina al single Alessandro, mentre Andrea la guarda stando male. Sarà lui, infatti, a chiedere alla produzione il secondo falò di confronto e per regolamento questa volta Jessica non potrà rifiutare.

Aria di tempesta anche per Ilaria e Massimo e per Katia e Vittorio. Il loro viaggio nei sentimenti subirà una brusca virata e le conseguenze metteranno a dura prova i loro equilibri. Intanto, Sabrina, fidanzata di Nicola, di 12 anni più giovane di lei, sembra essere sempre più interessata al single Giulio. David invece continua a domandarsi quanto sia forte il sentimento di Cristina nei suoi confronti e, probabilmente, nel corso di questa puntata, arriverà ad avere qualche risposta in più.