Temptation Island, anticipazioni ufficiali seconda puntata

Lunedì 1° luglio andrà in onda la seconda puntata della sesta edizione di Temptation Island e fra le anticipazioni ufficiali ben tre coppie andranno in crisi. Nello specifico assisteremo allo scontro fra Andrea e Jessica, fra Nicola e Sabrina e fra Vittorio e la fotonica Katia.

Andrea, dopo aver richiesto il falò di confronto con Jessica (invano, dato che lei non si è presentata), nella prossima puntata vedrà un nuovo video della sua fidanzata. Un video ‘choc’, tanto da aver ricevuto addirittura un incontro privato con Filippo Bisciglia.

“Quello che ti sto raccontando non è mai successo in sei edizioni di Temptation Island, io al falò avevo un terzo video ma siccome ti abbiamo visto molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Io penso sia giusto che tu lo veda”.