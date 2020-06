Temptation Island, Antonella Elia furiosa per il comportamento di Pietro: “Ha chiesto il falò”

Temptation Island non è ancora iniziato e già arrivano le prime anticipazioni choc. Dopo la coppia scoppiata a causa delle corna, Amedeo Venza ha rivelato che Antonella Elia avrebbe già chiesto il falò di confronto. Pare infatti che Pietro Delle Piane si sia divertito un po’ troppo con una tentatrice.

“Pietro Delle Piane avrebbe fatto degli apprezzamenti abbastanza lusinghieri verso una single, mandando in tilt la Elia che ci scommetto già…Ci regalerà del trash fantastico. Loro due saranno i veri protagonisti di Temptation! Pare che Antonella sua in profonda crisi per il comportamento ALLUCINANTE di Pietro alle prese con una bellissima tentatrice! Si mormora che Antonella abbia chiesto già il falò di confronto e lui abbia rifiutato”.

Gli avrà fatto fare i gargarismi in bagno?

Anche Filippo Bisciglia ha parlato di Antonella Elia: “A me Antonella piace molto. Avevo avuto modo di conoscerla durante la mia esperienza a Tale e quale show e ho capito che è una donna che sa essere anche molto dolce. In questo programma si parla di dinamiche di coppia, si mettono al centro i sentimenti e non è come all’interno di un reality. Antonella reagisce quando viene attaccata e si sente sotto bersaglio. Questa volta la vedrete in una veste del tutto inedita“.

Temptation Island 2020: la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia è uscita dal villaggio di Temptation? #temptationisland pic.twitter.com/VXZ0aIJ3q7 — 𝕋𝕎𝕀𝕋𝕋𝕆𝕃𝕀ℕ𝕆 👑💫 (@justriccardo) June 29, 2020