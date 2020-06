Temptation Island: Clizia Incorvaia interviene, ma dice l’ennesima bugia

Clizia Incorvaia ha risposto al post che la redazione di Temptation Island ha pubblicato contro di lei (e Paolo Ciavarro), smentendo qualsiasi coinvolgimento fra loro e la coppia nata al Grande Fratello Vip.

“Ci tenevo a chiarire una cosa: non sono mai stata contattata dalla redazione di Temptation Island o forse le mie parole sono state mal interpretate. Soltanto dinanzi alla domanda che mi è stata rivolta, ovvero se prenderei parte al programma in questo momento con Paolo, io ho semplicemente detto di no perché ci stiamo ancora conoscendo, è ancora un’altra fase della nostra vita… Detto ciò nulla voglio togliere al lavoro eccelso che fa la redazione di Temptation Island e di Maria De Filippi con un programma che fa sognare gli italiani”.