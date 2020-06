Temptation Island: coppia celebre rifiuta di partecipare, ecco perché

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno rifiutato di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island e questa volta – al contrario di quanto successo con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro – la redazione del programma non ha smentito la loro dichiarazione, quindi hanno raccontato il vero.



A confessare il fatto è stata proprio Lory Del Santo fra le pagine del settimanale Nuovo:

“Mi piace quel programma e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova, in più io amo comunicare e, soprattutto, incontrare gente nuova. Marco invece vorrebbe partecipare a un programma televisivo, ma non insieme a me: in mia presenza lui non si sente libero e quindi non riesce a esprimersi totalmente a dare il massimo di sé. Si sente condizionato, dato che io sono abituata a riprenderlo quando sbaglia. Poi è terrorizzato di darmi dispiacere, di sbagliare e di urtare la mia sensibilità. Anche quando abbiamo preso parte a Pechino Express in coppia Marco si sentiva frenato. Invece da solo è più allegro e sicuro di sé e lo capisco bene: per esempio gli piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello“.