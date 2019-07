Temptation Island, una coppia ha preso in giro tutti per soldi? Lo scoop: i due sono già fuori insieme

Gravi accuse contro una coppia di Temptation Island. Stando a quanto si legge su Dagospia, Jessica e Andrea starebbero recitando la parte della coppia in crisi per fare business.

“Non è più l’isola delle corna, è l’isola delle sole? A “Temptation Island” Jessica e Andrea avrebbero messo in scena una farsa per fare un po’ di soldi. Lei si struscia con un tentatore, lui piange, non solo: i due sarebbero già stati avvistati fuori dal programma mano nella mano.

“Si amano tantissimo, ma per la fama sono disposti a tutto” ha svelato una persona che afferma di conoscerli. Jessica e Andrea sarebbero arrivati nel reality dunque con lo scopo di ottenere successo e sfruttarlo per fare soldi”.