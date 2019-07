Temptation Island: la coppia accusata di aver truffato la trasmissione risponde

Venerdì Dagospia e Deianira Marzano hanno lanciato un’indiscrezione secondo la quale Andrea e Jessica avrebbero recitato un copione a Temptation Island.

Ieri sera i diretti interessati hanno scritto due post negando di essersi fatti vedere in giro per Padova mano nella mano. Andrea ha assicurato che le lacrime che abbiamo visto nel programma erano vere.

“In questi giorni stanno scrivendo tante cose su me e Andrea, su come sarebbe andata nel programma. sostengono di averci visto mano nella mano in pizzeria, che la nostra sia tutta una farsa, che noi ci eravamo messi d’accordo e tante altre cose… quello che voglio sottolineare con questo post è che tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità. non posso darvi anticipazioni su come è andata tra di noi, ma si capirà tutto con l’andare avanti del programma. al di la di questo torno a ripetere che quello che stanno dicendo non corrisponde assolutamente a verità!”

“Ciao a tutti in questi giorni stanno scrivendo tante cose su me e Jessica. Sostengono di averci visto a Padova ieri sera mano nella mano, quando invece ieri sera io ero fuori a cena con dei miei amici e tra questi c’era anche una dipendente del mio amico. Per chi avesse insinuato che fosse Jessica ha sbagliato in pieno. Che si esca insieme o separati le coppie non possono farsi vedere insieme fino alla fine del programma per non dare anticipazioni. E poi Vi assicuro che nessuno dei due si era messo d’accordo, anzi. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar. Non dovete trarre conclusioni affrettate e oltretutto sbagliate, basate sul nulla. Non posso darvi anticipazioni su come é andata a finire, si capirà tutto con l’andare avanti con il programma. Ma io sono una persona onesta e quelle cose che leggete sono totalmente false inventate e poco rispettose dell’esperienza vissuta.”