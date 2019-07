Temptation Island, è record: tutte le coppie scoppiano (tranne una)

A Temptation Island quest’anno è stata una strage di coppie dato che solo una, su sei totali, è riuscita a passare indenne ai 24 tentatori single che hanno insidiato il loro amore.



La prima a saltare è stata quella composta da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco che è scoppiata ben due volte: inizialmente hanno lasciato la trasmissione da single per volere di lei, successivamente – dopo un ripensamento di Nunzia – è stato Arcangelo a decidere di mettere un punto sulla loro storia.

Scoppiati anche Jessica Battistello e Andrea Filomena: i due fondamentalmente si sono lasciati di comune accordo, con la prima che ha addirittura abbandonato il programma in coppia con il tentatore Alessandro Zarino. Ora però che pare che Zarino abbia lasciato la Battistello per una donna famosa, sarà vero?

La terza coppia a scoppiare è stata quella formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni: a decidere di interrompere la loro storia che andava avanti da due anni e mezzo è stata Ilaria al grido di “ho imparato ad amare me stessa”.

Niente da fare neanche per Sabrina Martinengo e Nicola Tedde: Nicola, dopo aver visto la propria compagna prendersi una cotta per un altro, si è gettato fra le braccia di una tentatrice e al termine del falò lui è andato a trovarla con la promessa di rivederla fuori. Sabrina si è presa un palo in faccia sia dal suo tentatore che dal suo compagno. Mai una gioia.

L’ultima coppia a scoppiare è stata quella formata da Katia Fanelli e Vittorio Collina, con la bionda fotonica lasciata in diretta televisiva a causa di una tentatrice di cui Vittorio si è invaghito.

L’unica coppia che è uscita insieme è quella nata a Uomini e Donne durante il Trono Over della scorsa stagione: Cristina Incorvaia e David Scarantino, che hanno partecipato e lasciato il programma nell’indifferenza generale del pubblico da casa.