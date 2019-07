Temptation Island: doppio appuntamento la prossima settimana, ecco quando andrà in onda

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island sta volgendo al termine e la prossima settimana – dopo il successo d’ascolti delle cinque puntate andate fin’ora in onda – raddoppierà l’appuntamento con due speciali conclusivi.

Il primo andrà in onda regolarmente di lunedì (29 luglio) dove vedremo i falò di confronto fra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis (già visto per buona parte nella puntata di ieri), quello fra Nicola Tedde e Sabrina Martinengo e quello fra Vittorio Collina e Katia Fanelli. Al momento non c’è nessuna indiscrezione su Vittorio e Katia, mentre sono già uscite le anticipazioni su Massimo e Ilaria e su Nicola e Sabrina.

Forte del successo di questa edizione, Piersilvio Berlusconi ha confermato anche la settima puntata conclusiva (in onda martedì 30 luglio) che mostrerà il meglio dell’edizione conclusa e gli speciali sulle coppie ad un mese dalla fine delle registrazioni.

Temptation Island | ascolti

1^ puntata: 3.546.000 telespettatori con il 22,2% di share

2^ puntata: 3.718.000 telespettatori e il 22,41% di share

3^ puntata: 3.647.000 telespettatori e il 23,09% di share

4^ puntata: 3.954.000 telespettatori e il 23,33% di share

5^ puntata: 3.661.000 telespettatori e il 23,6% di share

6^ puntata, lunedì 29 luglio

7^ puntata, martedì 30 luglio