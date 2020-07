Temptation Island, un ex tentatore fa una confessione sul programma e poi ammette: “Vorrei fare il GF Vip”

Intervistato da Libero un ex tentatore di Temptation Island ha fatto una confessione inaspettata, una rivelazione CHOC che vi sconvolgerà tutti: i tentatori del reality spesso non sono realmente interessati ai concorrenti.

Moreno Merlo (attaccato da Paola Caruso e a cui sono stati affibbiati amanti famosi) ha parlato della sua esperienza nel programma mariano.

“Il ruolo del tentatore non è solo quello di tentare ma è anche cercare di far riflettere sul rapporto tra quello che si potrebbe avere e quello che realmente ha. Quindi quello che una persona realmente vuole. La realtà è che sai che il contorno è anche un po’ televisivo. Il tentatore è un ruolo diverso dalla coppia, è più freddo nel senso che non ci sono in gioco dei sentimenti.

Ho notato che anche le coppie, ragazze e ragazzi, che incontrano i tentatori credono veramente che il tentatore stia lì effettivamente interessato al 100% a loro. Baci? Io non ho baciato nessuno ma è capitato, come con Alessandro Zarino (tentatore ndr)”.