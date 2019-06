Temptation Island, una coppia al falò dopo 4 ore – Maria De Filippi: “Sono rimasta scioccata” – ecco cosa è successo

Temptation Island inizierà lunedì 24 giugno e già nella prima puntata vedremo una coppia raggiungere il falò.

Secondo quanto scritto da Davide Maggio qualche giorno fa (vi consiglio di smettere di leggere se odiate gli spoiler), durante la prima puntata una coppia richiederà il falò e non per giurarsi amore eterno (come successo alla coppia degli Esposito durante la prima edizione di Temptation Island Vip), bensì per lasciarsi.

“Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, inizierà da subito nel segno del confronto, anzi dello scontro. Nella prima puntata ci sarà già un falò di confronto, richiesto a gran voce e in maniera lampo (a dispetto della durata della permanenza nei villaggi tradizionalmente pari a 21 giorni). Non sarà l’impossibilità di stare lontani, come accaduto in passato, a portare i piccioncini al cospetto di Filippo Bisciglia ma ben altro… Al termine dell’agitato falò, la coppia si lascerà”.

Ad aggiungere ulteriori dettagli è stata Maria De Filippi che, intervistata da Radio Deejay, ha confessato che ad aver preso una ‘sbandata’ è stata una ragazza, che ha iniziato a raccontare dettagli intimi della sua storia. Dopo aver mostrato i video al fidanzato lui è scoppiato a piangere, ha richiesto il falò di confronto e l’ha lasciata.

“Maria ha raccontato a Radio Deejay che a Temptation Island una coppia è scoppiata dopo 4 ore: la fidanzata ha preso subito una sbandata per un tentatore, ha iniziato a raccontare dettagli intimi del rapporto col fidanzato e lui in lacrime. Tutti scioccati, perfino la De Filippi”.

Chi sarà a dirsi addio? Queste le coppie che metteranno in gioco i loro sentimenti: Vittorio e Katia, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, David e Cristina, Arcangelo e Nunzia.