Temptation Island: una fidanzata punta al trono di Uomini e Donne, un’altra ad ottobre debutterà al cinema

Che fine hanno fatto le fidanzate dell’ultima edizione di Temptation Island che si è conclusa qualche settimana fa con una strage di fidanzamenti? Al contrario degli scorsi anni che battevano siti e settimanali di gossip, quest’anno sono quasi tutte sparite nell’indifferenza generale.

L’unica che è riuscita un po’ a farsi notare e che probabilmente vedremo a Uomini e Donne a settembre è Katia Fanelli che – intervistata dal settimanale Chi – ha confessato di essersi candidata per il trono e che “nell’aria c’è già qualcosa”.

“Mi sono già candidata: diciamo che nell’aria c’è già qualcosa. Se dovesse succedere, ne sarei felice perché io credo nel programma dei sentimenti. Guardate Temptation Island: mi ha salvato la vita e mi ha aperto gli occhi. Perché a Uomini e Donne non potrebbe succedere lo stesso?”.

La Fanelli su Instagram ha anche condiviso numerose storie di fan che le scrivono che la vorrebbero al Grande Fratello Vip, non chiudendo quindi le porte neanche ad un’ipotetica partecipazione al reality di Alfonso Signorini.

E se da una parte la Fanelli punta alla TV, dall’altra Sabrina Martinengo sarà impegnata con il cinema.

Come testimonia una sua foto pubblicata su Instagram in compagnia di Claudio Bisio, infatti, la Martinengo ha preso parte alle riprese del nuovo film di Fausto Brizzi, Se Mi Vuoi Bene, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 17 ottobre.

Sabrina ha usato l’hashtag #attori alludendo al fatto che ha partecipato alle riprese proprio in qualità di attrice a fianco di Bisio, Nancy Brilli, Elena Santerelli, Flavio Insinna e Sergio Rubini.