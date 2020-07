Temptation Island: ecco quando finirà l’edizione con Filippo Bisciglia e quando inizierà quella con Alessia Marcuzzi

La nuova edizione di Temptation Island si è confermata un successo dell’estate e sia la prima puntata (andata in onda giovedì 2 luglio) che la seconda (vista giovedì 9 luglio) hanno ottenuto una media del 21% di share.

Numeri che hanno convinto Mediaset e Maria De Filippi a confermare anche l’edizione di Alessia Marcuzzi che potrebbe non essere Vip, bensì mista come quella attualmente in onda (che vede nel cast quattro coppie di persone non famose e due composte da celebrità).

Proprio in queste settimane, infatti, si stanno tenendo i provini per le nuove coppie di Temptation Island e gli autori le starebbero cercando di non famosi.

Per differenziarsi dall’edizione attualmente in corso gli autori potrebbero ben pensare di abbassare l’età media dei concorrenti oppure di aumentare le coppie di vip, passando così a quattro coppie di famosi e due di persone reclutate dai casting.

L’unica certezza è che Temptation Island di Filippo Bisciglia durerà 6 puntate e l’ultima andrà in onda – come rivelato da Blogo – giovedì 30 luglio. Gli altri tre appuntamenti andranno in onda giovedì 16 luglio, giovedì 23 luglio ed eccezionalmente martedì 28 luglio. L’esigenza di Mediaset è quella di chiudere l’edizione prima dell’arrivo di agosto.

La nuova edizione, invece, debutterà a settembre, dato che le registrazioni inizieranno verso la fine di agosto.