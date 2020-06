Temptation Island: Filippo Bisciglia condurrà un’unica grande edizione che sarà un misto fra Vip e Nip

Dimenticatevi il doppio appuntamento con Temptation Island di Filippo Bisciglia a luglio e Temptation Island Vip di Alessia Marcuzzi a settembre perché quest’anno – a causa proprio del CoronaVirus – gli autori di Maria De Filippi avrebbero ben pensato di unire le due edizioni in un unico programma.

La nuova edizione (che per la prima volta sarà un ibrido fra Nip e Vip) sarà condotta da Filippo Bisciglia e le registrazioni (secondo quanto scritto da TvBlog che ha lanciato l’esclusiva) dovrebbero partire fra circa 10 giorni.

Le 8 coppie selezionate starebbero infatti in questo momento in quarantena così come tutti i tentatori e le tentatrici. Questo consentirebbe alla trasmissione di far convivere i concorrenti sotto un unico tetto senza dover far rispettare la distanza di sicurezza.

Un vero colpo di scena che vede così l’estromissione di Alessia Marcuzzi e la sospensione momentanea di un’edizione Vip a se stante, dato che le poche coppie celebri quest’anno parteciperanno insieme a quelle non famose. Fra loro anche quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Che ne pensate?