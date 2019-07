Temptation Island: Jessica e il tentatore Alessandro stanno insieme dopo il programma? Lui svela la verità

Durante l’ultima puntata di Temptation Island Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno deciso di interrompere la loro storia. La ragazza è uscita dal programma insieme al tentatore Alessandro. I due si sono frequentati fuori da Temptation Island? Pare proprio di no. A svelarlo è stato il ragazzo, che in un’intervista rilasciata a Uomini eDonne Magazine ha detto che ancora lui e Jessica non si sono vissuti nella quotidianità, ma che per lei ci sarà sempre se avesse bisogno.

“Se mi sento in colpa per la fine della storia di Andrea e Jessica? Assolutamente no, sarebbe accaduto comunque prima o poi. Probabilmente il dialogo che c’è stato tra di noi l’ha aiutata a maturare una decisione che aveva già preso forma dentro di lei. Durante quelle settimana ho subito provato una forte attrazione fisica nei suoi confronti. Ma soprattutto ho avvertito una grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, ma credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo. A prescindere dal nostro rapporto, in futuro sarà sempre presente qualora lei avesse bisogno di me”.

Qualcuno di voi credeva davvero che sarebbe nata una storia tra Jessica e Alessandro?

Jessica che aspetta che Alessandro la contatti fuori dall’isola #TempationIsland pic.twitter.com/ueY2Ex5AHx — Pipa stay with us (@Dybagoal_) 15 luglio 2019