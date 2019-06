Temptation Island: le parole di Jessica Battistello prima di annullare il matrimonio – spunta il vecchio post

Jessica Battistello si è presentata a Temptation Island svelando di aver annullato il matrimonio con il suo Andrea Filomena.

La ragazza si è avvicinata subito al tentatore Alessandro (qui trovate i profili social di tutti i tentatori), tanto che Andrea ha richiesto il falò di confronto dopo poche ore dall’inizio del reality. Jessica si è mostrata scocciata ed ha rifiutato di vedere il suo ragazzo.

Ma un anno fa le cose erano molto diverse. Ecco infatti quello che ha scritto la Battistello dopo la proposta di matrimonio.

“Sono cresciuta chiedendomi cos’era l’amore, molte volte domandavo ad altri cosa si provasse, come si faceva a capire che si amava qualcuno… sono sempre stata una persona diciamo egoista in questo aspetto, ho sempre pensato “amo troppo me stessa per mettere qualcun’altro prima di me”… poi sei arrivato tu, in realtà saresti arrivato molto prima solo che per un bell’annetto mi son fatta desiderare, dentro di me dicevo “un ragazzo così bello non può essere serio” ti temevo e per questo ti rifiutavo fino a quando ho deciso di cedere e concederti un pranzo. Ricordo come se fosse ieri quel giorno il momento in cui mi hai aperto la porta di baessato ed il sole ha illuminato i tuoi bellissimi occhi azzurri, ero in imbarazzo cosa che raramente mi succede, abbiamo iniziato a parlare, a ridere insieme, avevo già capito che mi ero fregata, quello non era un pranzo qualunque quello era il pranzo con l’uomo della mia vita. Da lí solo dopo un mese siamo andati a vivere insieme e con Kira abbiamo formato la nostra famiglia, certo non è sempre stato tutto rosa e fiori… i momenti difficili ci sono stati, le litigate furibonde, per non parlare delle volte in cui ho cominciato a preparare le valige, però siamo qui. Siamo qui più forti più uniti più innamorati che mai, grazie a te ho imparato cosa significa amare e sentirsi amati, grazie a te ho imparato a mettere il bene di un’altra persona prima del mio, ma soprattutto grazie a te ho smesso di temere la parola PER SEMPRE che anzi è diventata il mio più grande desiderio. Per tutti questi motivi e per molti altri che solo io e te sappiamo dico SI voglio diventare tua moglie e voglio che tu sia mio marito per tutta la vita. Ti amo immensamente”.